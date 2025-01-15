Махачев получил кастомные шорты от UFC: «Выглядят очень хорошо»

Ислам Махачев оценил кастомные шорты перед боем с Арманом Царукяном.

«Выглядят очень хорошо. Кто работал над дизайном? Я и Ризван», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев , который 19 января подерется с Арманом Царукяном .

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