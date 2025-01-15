Махачев получил кастомные шорты от UFC: «Выглядят очень хорошо»
Ислам Махачев оценил кастомные шорты перед боем с Арманом Царукяном.
«Выглядят очень хорошо. Кто работал над дизайном? Я и Ризван», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, который 19 января подерется с Арманом Царукяном.
Махачев подерется с Царукяном в кастомных белых шортах: на них изображены горы и кинжал
Мераб подерется с Умаром в кастомных шортах с отсылками к грузинской культуре
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем