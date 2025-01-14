Махачев подерется с Царукяном в кастомных белых шортах: на них изображены горы и кинжал

Ислам Махачев подерется с Арманом Царукяном в кастомных шортах.

19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) состоится турнир UFC 311, в главном бою которого Ислам Махачев подерется с Арманом Царукяном .

Махачев впервые в карьере выйдет в октагон в кастомных шортах: на белой экипировке изображены горы и кинжал.

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