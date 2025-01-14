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Мераб выложил фото с тренерами Лонго и Серрой после дебюта в ММА: «11 лет назад я проиграл в первом бою, но посмотрите, где мы теперь»

Мераб Двалишвили вспомнил о поражении в первом бою в профессиональной карьере.

«11 лет назад я проиграл в профессиональном дебюте. Никогда не сдавался, упорно работал и пожинаю плоды труда. Посмотрите, где я сегодня.

Теперь у меня еще более глобальные цели. Главное − работать. И тогда все получится», − подписал фото чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили, который 19 января подерется с Умаром Нурмагомедовым.

Двалишвили – о конфликте с фанатом на UFC 310: «На этот раз Уайт поддержал. Друг Умара провоцировал меня»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Мераба Двалишвили
logoУмар Нурмагомедов
logoМераб Двалишвили
легчайший вес
logoMMA
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