Мераб выложил фото с тренерами Лонго и Серрой после дебюта в ММА: «11 лет назад я проиграл в первом бою, но посмотрите, где мы теперь»

Мераб Двалишвили вспомнил о поражении в первом бою в профессиональной карьере.

«11 лет назад я проиграл в профессиональном дебюте. Никогда не сдавался, упорно работал и пожинаю плоды труда. Посмотрите, где я сегодня.

Теперь у меня еще более глобальные цели. Главное − работать. И тогда все получится», − подписал фото чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили , который 19 января подерется с Умаром Нурмагомедовым .

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