Двалишвили – о конфликте с фанатом на UFC 310: «На этот раз Уайт поддержал. Друг Умара провоцировал меня»

Мераб Двалишвили рассказал о реакции Даны Уайта на конфликт с фанатом.

«Он защищал меня. СМИ всегда спрашивают об этом. Почему? Они делают это только потому, что Дана может ответить плохо. Как это было однажды.

Но на этот раз он меня защитил. Сейчас журналисты разгоняют «Мераб боится Умара ». Дана знает, что я не боюсь. Я всегда говорю «да», когда кто-то упоминает имя Нурмагомедова. Уайт подтвердил, что это правда.

Друг Умара провоцировал и выставил меня в плохом свете. Я думал, что это мой друг. Он разговаривал со мной, когда я приближался. Я улыбался. Он говорил по-русски, а я знаю матные слова. Мы все их знаем. А потом я хотел драться с этим парнем, но вмешалась охрана», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили .

Инцидент произошел на UFC 310: Двалишвили подрался с фанатом возле подтрибунного помещения.

Мераб подрался с фанатом – и обвинил Умара в провокации. Сошел с ума или заговор?

Мераб − о бое с Умаром: «Я сделаю его скромнее. Он маленький избалованный ребенок»