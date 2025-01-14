Bellator прекратил существование (Ариэль Хельвани)

Ариэль Хельвани сообщил о ликвидации промоушена Bellator.

«Bellator мертва как организация. В том виде, в котором мы знаем лигу, она больше не существует.

Мы больше не увидим турниров Bellator. Если вы посмотрите на турнир 25 января, то увидите, что, кроме пояса в легком весе, нет никаких упоминаний Bellator», − сказал журналист Ариэль Хельвани.

Напомним, что 25 января под эгидой PFL состоится турнир Road to Dubai, в главном бою которого Усман Нурмагомедов подерется с Полом Хьюзом.

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