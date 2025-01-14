Bellator прекратил существование (Ариэль Хельвани)
Ариэль Хельвани сообщил о ликвидации промоушена Bellator.
«Bellator мертва как организация. В том виде, в котором мы знаем лигу, она больше не существует.
Мы больше не увидим турниров Bellator. Если вы посмотрите на турнир 25 января, то увидите, что, кроме пояса в легком весе, нет никаких упоминаний Bellator», − сказал журналист Ариэль Хельвани.
Напомним, что 25 января под эгидой PFL состоится турнир Road to Dubai, в главном бою которого Усман Нурмагомедов подерется с Полом Хьюзом.
Усман Нурмагомедов − о бое с Хьюзом: «Даже если Конор выйдет к нему в клетку, я разнесу их обоих»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
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