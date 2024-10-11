Макки – о потенциальном бое с Усманом Нурмагомедовым: «Это то, что все давно хотят увидеть»

Эй Джей Макки считает, что фанаты давно ждут его бой с чемпионом Нурмагомедовым.

«Если вы посмотрите статистику, то вы поймете, кто заслуживает титульный бой. Это тот бой, который имеет смысл организовать. После боя Усмана [с Александром Шаблием] Хабиб [Нурмагомедов] прошел мимо и сказал мне: «Увидимся в Дубае, брат». Это было забавно, он знает, почему я был там, почему смотрел тот бой», – прокомментировал боец Bellator Эй Джей Макки.

Прежде, чем получить шанс на титульный бой Эй Джею Макки (22-1-0) необходимо пройти Пола Хьюза (12-1-0). Бой состоится 19 октября в карде ивента, где подерутся Фрэнсис Нганну и Ренан Феррейра.

«Мне плевать, что он принимает допинг». Макки хочет провести бой с Усманом Нурмагомедовым