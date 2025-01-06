Пол Хьюз: «Мне важнее побить Усмана, чем получить пояс»
Пол Хьюз считает победу над Усманом Нурмагомедовым важнее пояса.
«Для меня важнее побить Усмана, чем получить пояс. Но титул будет маленьким приятным бонусом к победе.
Победа над Нурмагомедовым – это возможность изменить мою жизнь», – уверен боец PFL Пол Хьюз.
Напомним, 25 января Усман Нурмагомедов подерется с Полом Хьюзом в Дубае.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Пола Хьюза
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