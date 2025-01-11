Царукян – о поединке с Махачевым: «Даже не хочу продвигать бой, важен только пояс»

Царукян высказался об отношении фанатов к его реваншу с Махачевым.

«Чувствую ли я неуважение фанатов? Люди могут говорить все, что захотят. Моя цель – пояс. Я не хочу давать интервью, лучше сосредоточусь на тренировках и восстановлении. Я общаюсь только из-за совета менеджера.

Бой с Махачевым – самый важный в карьере. Даже не хочу его продвигать, важен только пояс», – заявил боец UFC Арман Царукян .

Махачев и Царукян подерутся в главном событии UFC 311 в ночь на 19 января.

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