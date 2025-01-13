Арман Царукян: «Если выиграю титул, то проведу третий бой с Махачевым. Это лучший вариант»

Арман Царукян намерен провести трилогию с Исламом Махачевым.

«С кем подерусь, если выиграю титул – Махачевым или Оливейрой ? Исламом. Это лучший бой, который может быть.

В России мы говорим: «Убить одним выстрелом сразу двух зайцев». Реванш и титульный бой – два в одном», – заявил боец UFC Арман Царукян .

Напомним, Царукян и Махачев подерутся в главном событии UFC 311 в ночь на 19 января.

Кто такой брат Махачева? Ради его карьеры устроился на вторую работу, а сейчас – депутат от «Единой России»

Оливейра – о поединке Махачева и Царукяна: «Шансы равные. Буду в первом ряду, чтобы они не забыли, кто следующий»