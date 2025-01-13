Арман Царукян: «Если выиграю титул, то проведу третий бой с Махачевым. Это лучший вариант»
Арман Царукян намерен провести трилогию с Исламом Махачевым.
«С кем подерусь, если выиграю титул – Махачевым или Оливейрой? Исламом. Это лучший бой, который может быть.
В России мы говорим: «Убить одним выстрелом сразу двух зайцев». Реванш и титульный бой – два в одном», – заявил боец UFC Арман Царукян.
Напомним, Царукян и Махачев подерутся в главном событии UFC 311 в ночь на 19 января.
Кто такой брат Махачева? Ради его карьеры устроился на вторую работу, а сейчас – депутат от «Единой России»
Оливейра – о поединке Махачева и Царукяна: «Шансы равные. Буду в первом ряду, чтобы они не забыли, кто следующий»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал SHAK MMA
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