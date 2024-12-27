Шлеменко объяснил слова Клименко про интерес к бою с Федором: «Увидел раскачку со стороны RCC. Решил узнать, зачем они это пишут»

Александр Шлеменко заявил, что боя с Федором Емельяненко не будет.

«Звонил ли я в RCC по поводу боя с Федором ? Было, я звонил. Спросил, как к этому отнестись? Я увидел эту раскачку, у них был опрос, хотят ли люди боя Шлеменко и Федора.

Я увидел эту тему и понять не смог: они хотят этот бой? Здесь я решил уточнить, планируют ли это вообще? Зачем вы это пишете? Это вообще возможно или можно забыть? Я удостоверился в том, что об этом можно забыть», – сказал боец ММА Александр Шлеменко .

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