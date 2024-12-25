Глава RCC: «Шара Буллет – один из лучших российских бойцов»
Николай Клименко назвал бойца, который должен победить в номинации «Прорыв года».
«Шара в этом году выдал три классных боя, зашел в рейтинг, оформил нокаут, который все обсуждали. Он сбалансировано набрал ход: в спорте, в медиа. Один из лучших российских бойцов, который показал достойный результат в UFC», – сказал глава RCC Николай Клименко.
Шарабутдин Магомедов в октябре нокаутировал Армена Петросяна.
Шара Буллет и Майкл Пейдж подерутся 1 февраля на UFC Fight Night 250
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
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