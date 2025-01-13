Артур Бетербиев провел тренировку на фоне «Биг-Бена»
Артур Бетербиев потренировался в Лондоне на фоне «Биг-Бена».
Напомним, Артур Бетербиев проведет реванш с Дмитрием Биволом 22 февраля в Эр-Рияде.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал Артура Бетербиева
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