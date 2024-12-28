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Бетербиев хочет в космос: «Летать не люблю, но ради такого точно бы согласился сесть в ракету»

Артур Бетербиев хочет полететь в космос.

«Не раз говорил о том, что хотел бы попробовать полететь в космос. Честно говоря, летать не люблю, но ради такого точно бы согласился сесть в ракету.

Может быть, когда-нибудь у меня будет такая возможность – стать хотя бы космическим туристом, поскольку космонавтом стать не получилось. А пока есть дела поважнее – продолжаем готовиться к бою», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

Напомним, 22 февраля Бетербиев проведет реванш с Дмитрием Биволом.

Тренер Бетербиева – о сроках реванша с Биволом: «Это нехорошо. Раньше августа я бы не боксировал»

Бивол считает, что может нокаутировать Бетербиева: «У меня достаточно мощи. Раз в год и палка стреляет»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал Артура Бетербиева
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