Бетербиев хочет в космос: «Летать не люблю, но ради такого точно бы согласился сесть в ракету»
Артур Бетербиев хочет полететь в космос.
«Не раз говорил о том, что хотел бы попробовать полететь в космос. Честно говоря, летать не люблю, но ради такого точно бы согласился сесть в ракету.
Может быть, когда-нибудь у меня будет такая возможность – стать хотя бы космическим туристом, поскольку космонавтом стать не получилось. А пока есть дела поважнее – продолжаем готовиться к бою», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
Напомним, 22 февраля Бетербиев проведет реванш с Дмитрием Биволом.
Тренер Бетербиева – о сроках реванша с Биволом: «Это нехорошо. Раньше августа я бы не боксировал»
Бивол считает, что может нокаутировать Бетербиева: «У меня достаточно мощи. Раз в год и палка стреляет»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал Артура Бетербиева
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