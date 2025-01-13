Тактаров – о пощечине Дудаковой тренеру: «Здесь спорт ни при чем. Женщина и мужчина, что у них там – я не знаю»

Олег Тактаров прокомментировал скандал с Викторией Дудаковой.

«Здесь спорт ни при чем – какие-то свои отношения и внутренняя жизнь. Женщина и мужчина, что у них там – я не знаю.

Были ли у меня похожие случаи? Те, кто пытались на камеру изображать из себя тренера – получали по рукам.

Мой тренер знал, что меня нельзя трогать за двое суток до поединка», – сказал экс-чемпион UFC Олег Тактаров .

Напомним, Виктория Дудакова ударила тренера после проигрыша на UFC Fight Night 249.

Боец из России дала пощечину тренеру после поражения, хотя за поединок нанесла один удар. Нормально?

Тренер Дудаковой: «Вика была готова к бою. В семье все бывает несладко»