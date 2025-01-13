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Тактаров – о пощечине Дудаковой тренеру: «Здесь спорт ни при чем. Женщина и мужчина, что у них там – я не знаю»

Олег Тактаров прокомментировал скандал с Викторией Дудаковой.

«Здесь спорт ни при чем – какие-то свои отношения и внутренняя жизнь. Женщина и мужчина, что у них там – я не знаю.

Были ли у меня похожие случаи? Те, кто пытались на камеру изображать из себя тренера – получали по рукам.

Мой тренер знал, что меня нельзя трогать за двое суток до поединка», – сказал экс-чемпион UFC Олег Тактаров.

Напомним, Виктория Дудакова ударила тренера после проигрыша на UFC Fight Night 249.

Боец из России дала пощечину тренеру после поражения, хотя за поединок нанесла один удар. Нормально?

Тренер Дудаковой: «Вика была готова к бою. В семье все бывает несладко»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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