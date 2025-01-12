Тренер Дудаковой: «Вика была готова к бою. В семье все бывает несладко»
Тренер Виктории Дудаковой прокомментировал ее поражение на UFC Fight Night 249.
«Вика была готова к бою. Все видели, как закончилось. В семье все бывает несладко. Жизнь продолжается, друзья», – написал в соцсетях тренер Гасанали Гасаналиев.
Напомним, Дудакова проиграла Фатиме Клайн техническим нокаутом во втором раунде.
Боец из России дала пощечину тренеру после поражения, хотя за бой нанесла один удар. Нормально?
Виктория Дудакова ударила тренера после проигрыша на UFC Fight Night 249
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм sambo_34
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