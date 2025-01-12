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Алексеева – о пощечине Дудаковой тренеру: «Если без мата, то я в шоке. Для меня это не норма»

Ирина Алексеева прокомментировала поведение Виктории Дудаковой после поражения.

«Поединок прошел под контролем соперницы Дудаковой. Мы не смогли увидеть качества и наработки Виктории. Мы увидели только качества ее оппонентки, которая очень круто борется и контролирует. А по поводу пощечины тренеру скажу как есть... Если без мата, то я в шоке. Других слов у меня просто нет. Для меня это не норма.

Да, у человека могут быть эмоции. Но если вы хотите разбираться, то сделайте это за кулисами. Повторюсь, для меня это не норма, это шок. Я при любой ситуации не могу представить, чтобы я бы на тренера повысила голос, а тут про пощечину...

Да, людей не судят, и я не хочу этого делать. Но это точно не норма. Не хотелось бы, чтобы мои знакомые или окружающие люди точно так же поступали со своими тренерами. Без тренеров мы бы вряд ли куда-то дальше прошли, эти люди очень многое в нас вкладывают. Это, можно сказать, вторая семья.

Может быть всякое. Но рукоприкладство для меня неприемлемо как в личной жизни, так и на тренировках. Рукоприкладство должно быть только в соревновательной деятельности», – сказала боец UFC Ирина Алексеева.

Боец из России дала пощечину тренеру после поражения, хотя за бой нанесла один удар. Нормально?

Тренер Дудаковой: «Вика была готова к бою. В семье все бывает несладко»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
logoВиктория Дудакова
logoMMA
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logoИрина Алексеева
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