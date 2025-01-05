Энтони Джошуа: «Поединок с Фьюри должен произойти в 2025 году. Это моя цель»

Энтони Джошуа надеется подраться с Тайсоном Фьюри в 2025 году.

«Я участвовал во многих боях, но поединок с Фьюри должен случиться в 2025 году. Я нацелен на него», – заявил экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа .

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