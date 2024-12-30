Чжилей – о потенциальном поединке Джошуа и Фьюри: «Отличный способ узнать, кто лучший тяжеловес Великобритании. Больше смысла не вижу»

Чжан Чжилей высказался о возможном поединке Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

«Бой Фьюри против Джошуа? Не думаю, что этот поединок очень важен с точки зрения борьбы за пояс. Бой обсуждался долгое время, когда у обоих боксеров были пояса. Теперь титулов нет, но разговоры по-прежнему идут.

Их поединок – отличный способ узнать, кто лучший тяжеловес Великобритании. Но больше я не вижу смысла в этом бою», – считает бывший временный чемпион мира по боксу Чжан Чжилей .

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