Чжилей – о потенциальном поединке Джошуа и Фьюри: «Отличный способ узнать, кто лучший тяжеловес Великобритании. Больше смысла не вижу»
Чжан Чжилей высказался о возможном поединке Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
«Бой Фьюри против Джошуа? Не думаю, что этот поединок очень важен с точки зрения борьбы за пояс. Бой обсуждался долгое время, когда у обоих боксеров были пояса. Теперь титулов нет, но разговоры по-прежнему идут.
Их поединок – отличный способ узнать, кто лучший тяжеловес Великобритании. Но больше я не вижу смысла в этом бою», – считает бывший временный чемпион мира по боксу Чжан Чжилей.
Джошуа может подраться с победителем боя Чжилей – Кабаел
Уайлдер дрался против Чжилея и Паркера со сломанной рукой: «Я не знал. Думал, это старые травмы – сделал МРТ, а там все #########»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Seconds Out
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