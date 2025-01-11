Самедов о поединке Махачев – Царукян: «55 на 45 в пользу Ислама. Бой закончится решением»

Александр Самедов считает Ислама Махачева фаворитом поединка с Арманом Царукяном.

«Махачев – фаворит. Но соперник у него топовый и очень достойный. Это будет тяжелый поединок.

Если оценивать в процентах, то дам 55 на 45 в пользу Ислама. Будет близкий бой, который закончится решением судей», – сказал экс-футболист сборной России Александр Самедов .

Напомним, Царукян и Махачев подерутся в главном событии UFC 311 в ночь на 19 января.

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