  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Авиакомпания Frontier Airlines отреагировала на сообщение Хабиба: «Мы осведомлены об инциденте и проводим расследование»
0

Авиакомпания Frontier Airlines отреагировала на сообщение Хабиба: «Мы осведомлены об инциденте и проводим расследование»

Авиакомпания Frontier Airlines проводит расследование инцидента с Хабибом.

«Мы осведомлены об инциденте и проводим расследование», – отреагировала авиакомпания Frontier Airlines на сообщение Хабиба Нурмагомедова в соцсетях.

Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после спора с бортпроводницей

Белал – об инциденте с Хабибом: «Он мог бы выбросить всех из самолета и лететь сам, если бы захотел»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Frontier Airlines
logoХабиб Нурмагомедов
logoMMA
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мокаев – об инциденте с Хабибом: «Он помог бы в чрезвычайной ситуации больше, чем большинство людей в самолете»
12сегодня, 08:07
Чендлер – об инциденте с Хабибом: «Прежде, чем выгнать нашего GOAT из самолета, заставьте всех пассажиров проходить тест на физическую и умственную пригодность»
4сегодня, 07:45
Абдель-Азиз – Ковингтону за слова о Хабибе: «Закрой свой рот»
2сегодня, 06:40
Рекомендуем
Главные новости
Календарь боев в MMA и боксе в январе-2025
9344 минуты назад
Как хорошо вы знаете карьеру Махачева: с кем дрался и с чем ассоциируется?
44 минуты назадСпецпроект
Умар Нурмагомедов: «Ислам будет нервничать, наблюдая за моим боем, но я выступлю идеально. Постараюсь не пропустить ни одного удара, чтобы дать ему хорошую энергию»
сегодня, 08:31
Гаджиев против женщин в MMA: «А нафиг это надо? Не женское дело. Это меняет их психику, природу, физиологию»
9сегодня, 08:21
Мокаев – об инциденте с Хабибом: «Он помог бы в чрезвычайной ситуации больше, чем большинство людей в самолете»
12сегодня, 08:07
Чендлер – об инциденте с Хабибом: «Прежде, чем выгнать нашего GOAT из самолета, заставьте всех пассажиров проходить тест на физическую и умственную пригодность»
4сегодня, 07:45
Абдель-Азиз – Ковингтону за слова о Хабибе: «Закрой свой рот»
2сегодня, 06:40
Хабиб об инциденте в самолете: «Дама, задававшая мне вопросы, была очень груба с самого начала. Не знаю, какая была причина – расовая, национальная или другая»
161вчера, 22:20
Колби – Хабибу: «Браза, почему ты летаешь на регулярных рейсах Alaska Airlines!?»
19вчера, 18:01
Белал – об инциденте с Хабибом: «Он мог бы выбросить всех из самолета и лететь сам, если бы захотел»
35вчера, 16:47
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем