Авиакомпания Frontier Airlines отреагировала на сообщение Хабиба: «Мы осведомлены об инциденте и проводим расследование»

Авиакомпания Frontier Airlines проводит расследование инцидента с Хабибом.

«Мы осведомлены об инциденте и проводим расследование», – отреагировала авиакомпания Frontier Airlines на сообщение Хабиба Нурмагомедова в соцсетях.

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