Авиакомпания Frontier Airlines отреагировала на сообщение Хабиба: «Мы осведомлены об инциденте и проводим расследование»
Авиакомпания Frontier Airlines проводит расследование инцидента с Хабибом.
«Мы осведомлены об инциденте и проводим расследование», – отреагировала авиакомпания Frontier Airlines на сообщение Хабиба Нурмагомедова в соцсетях.
Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после спора с бортпроводницей
Белал – об инциденте с Хабибом: «Он мог бы выбросить всех из самолета и лететь сам, если бы захотел»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Frontier Airlines
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