Мокаев – об инциденте с Хабибом: «Он помог бы в чрезвычайной ситуации больше, чем большинство людей в самолете»
Мухаммад Мокаев отреагировал на инцидент с Хабибом Нурмагомедовым в США.
«Что за говнюк это сделал с Хабибом. Я думаю, что он помог бы в чрезвычайной ситуации больше, чем большинство людей в самолете», – написал в соцсетях экс-боец UFC Мухаммад Мокаев.
Напомним, Хабиба сняли с авиарейса в США после спора с бортпроводницей.
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Хабиб об инциденте в самолете: «Дама, задававшая мне вопросы, была очень груба с самого начала. Не знаю, какая была причина – расовая, национальная или другая»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мухаммада Мокаева
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