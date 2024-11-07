Колби раскритиковал Махачева и Хабиба: «Они огромные, на весогонке выжимали из себя хромосомы»
Колби Ковингтон раскритиковал Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.
«Хабиб и Ислам на весогонке выжимали хромосомы из своего тела. Эти парни – огромные легковесы.
Они больше меня, хоть я дерусь на категорию выше. Так что эти парни вне боев весят где-то 86 кг. Они просто хулиганы», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Submission Radio
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