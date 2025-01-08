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Махачев рассказал о конфликте с Диазом на пресс-конференции UFC 311: «Он решил, что с нами был Хабиб, и показал средний палец»

Ислам Махачев рассказал о потасовке с Нейтом Диазом в Лас-Вегасе.

«Мы сидели, была пресс-конференция, бойцы проходили взвешивание. Мы сидели, а Диаз начал показывать средний палец. Зачем?

Может, для кого-то это нормально, но не для нас. Один из наших парней был в маске, может, он болел. Видимо, Диаз подумал, что это был Хабиб, и показал ему палец.

Но в этот день Хабиба не было в Вегасе, он был в другой стране», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Махачев − о победе над Порье: «Когда я занес руку, Усман Нурмагомедов побежал к клетке, потому что понял, что это конец»

Махачев − о сложности кавказских имен для американцев: «Баффер спрашивал меня, как сказать имя «Мовсар», а Кормье до сих пор не может назвать мою фамилию»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Деметриуса Джонсона
logoUFC
logoХабиб Нурмагомедов
logoИслам Махачев
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logoНейт Диаз
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