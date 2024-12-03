Хавьер Мендес: «Хабиб сказал мне, что если бы Тухугов выучил английский, то я бы лишился всех подписчиков в соцсетях»

Хавьер Мендес рассказал о шутке Хабиба Нурмагомедова про Зубайру Тухугова.

«Зубайра Тухугов провел 15 лет, путешествуя по миру, но Хабиб говорит, что тот так и не выучил английский.

Хабиб мне сказал не учить его языку, потому что в таком случае я потеряю всех подписчиков», − написал в соцсетях тренер зала АКА Хавьер Мендес .

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