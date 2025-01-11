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Хавьер Мендес: «Бой Умара будет сложнее, что Махачева»

Мендес считает, что Нурмагомедову сложнее победить на UFC 311, чем Махачеву.

«Ислам финиширует Армана в стойке в третьем или четвертом раунде? Возможно, но я готовлюсь на пять раундов.

Махачев больше изменился в плане ударки, чем Царукян.

Я больше не нервничаю. Если спросите, какой бой будет самым тяжелым, то это поединок Умара и Мераба», – признался тренер Хавьер Мендес.

Напомним, Умар Нурмагомедов подерется на UFC 311 с Мерабом Двалишвили. Соперником Ислама Махачева станет Арман Царукян.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoУмар Нурмагомедов
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UFC 311
logoМераб Двалишвили
logoХавьер Мендес
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