Хавьер Мендес: «Бой Умара будет сложнее, что Махачева»
Мендес считает, что Нурмагомедову сложнее победить на UFC 311, чем Махачеву.
«Ислам финиширует Армана в стойке в третьем или четвертом раунде? Возможно, но я готовлюсь на пять раундов.
Махачев больше изменился в плане ударки, чем Царукян.
Я больше не нервничаю. Если спросите, какой бой будет самым тяжелым, то это поединок Умара и Мераба», – признался тренер Хавьер Мендес.
Напомним, Умар Нурмагомедов подерется на UFC 311 с Мерабом Двалишвили. Соперником Ислама Махачева станет Арман Царукян.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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