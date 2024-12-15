Шлеменко хочет взять реванш у американца Ханниката: «Знаю, почему тогда проиграл»
Александр Шлеменко хочет взять реванш у Криса Ханниката.
«Крис Ханникат мне интересен. Да и не только он. Знаю, почему я тогда проиграл. Как и во всех остальных неудачных боях. Почему я выигрываю реванши? Потому что я всегда знаю, из-за чего проиграл. Беру и исправляю эту ошибку. И выигрываю», – заявил экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко.
Напомним, Шлеменко проиграл Ханникату единогласным решением судей в 2019-м.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sport24
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