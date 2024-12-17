Джонс − об оправданиях Колби: «Большое ему спасибо, что он пошел на такую жертву и помог Трампу»
Джон Джонс посмеялся над оправданиями Колби Ковингтона.
«Большое спасибо Колби Ковингтону за то, что он отменил тренировочный лагерь, чтобы помочь президенту Трампу. Мы все ценим его жертву! По крайней мере, Дональд смог увидеть мою победу.
Самое уморительное то, что он придумывает, когда ему надирают задницу. Это так весело. Забавно наблюдать за неоднократными неудачами того, кто тебя ненавидит», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
Напомним, что Колби Ковингтон проиграл техническим нокаутом Хоакину Бакли на UFC on ESPN 63.
Колби объяснил проигрыш Бакли: «Меня даже не было в зале, я помогал Трампу выиграть выборы»
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Джона Джонса
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