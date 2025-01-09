Белал Мухаммад: «Мой путь бойца подойдет к концу, когда меня признают лучшим полусредневесом в истории»
Белал Мухаммад рассказал, когда может завершить карьеру.
«Мой путь бойца подойдет к концу, когда меня признают лучшим полусредневесом в истории», – сказал Белал Мухаммад.
В последнем бою на UFC 304 Белал Мухаммад победил Леона Эдвардса единогласным решением судей.
Белал – о тренировках с командой Хабиба: «Счастлив учиться у лучших»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Cageside
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