Дана Уайт вошел в совет директоров Meta*: «Возможно, мы стали на шаг ближе к внедрению ИИ в рейтинги и судейство»

Дана Уайт сообщил о входе в совет директоров компании Meta*.

«Меня никогда не интересовало попадание в какой-либо совет директоров, пока я не получил приглашение от Meta*.

Я верю в то, что за соцсетями и искусственным интеллектом будущее. Очень рад присоединиться к невероятной команде и побольше узнать об этом бизнесе изнутри.

Меня ничто так не захватывает, как создание бренда, поэтому я жду возможности помочь компании выйти на новый уровень.

Стали ли мы на шаг ближе к внедрению искусственного интеллекта в систему рейтингов и, возможно, судейство?» − написал в соцсетях президент UFC Дана Уайт.

* – компания Meta признана в России экстремистской организацией.

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