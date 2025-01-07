Дана Уайт вошел в совет директоров Meta*: «Возможно, мы стали на шаг ближе к внедрению ИИ в рейтинги и судейство»
Дана Уайт сообщил о входе в совет директоров компании Meta*.
«Меня никогда не интересовало попадание в какой-либо совет директоров, пока я не получил приглашение от Meta*.
Я верю в то, что за соцсетями и искусственным интеллектом будущее. Очень рад присоединиться к невероятной команде и побольше узнать об этом бизнесе изнутри.
Меня ничто так не захватывает, как создание бренда, поэтому я жду возможности помочь компании выйти на новый уровень.
Стали ли мы на шаг ближе к внедрению искусственного интеллекта в систему рейтингов и, возможно, судейство?» − написал в соцсетях президент UFC Дана Уайт.
* – компания Meta признана в России экстремистской организацией.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Даны Уайта
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