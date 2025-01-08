Уайлдер подерется со Стивеном Шоу в апреле-2025 (Boxing News 24)

Деонтей Уайлдер проведет поединок со Стивеном Шоу в апреле 2025 года.

Как сообщает Boxing News 24, поединок между Деонтеем Уайлдером и Стивеном Шоу пройдет в апреле-2025 в Атланте (Джорджия).

Уайлден идет на серии из двух поражений, проиграв Шону Паркеру и Чжан Чжилей. Стивен Шоу − профессионал с рекордом 20-2, в последнем бою он нокаутировал Джейсона Бергмана с рекордом 27-21-2.

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