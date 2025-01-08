0

Уайлдер подерется со Стивеном Шоу в апреле-2025 (Boxing News 24)

Деонтей Уайлдер проведет поединок со Стивеном Шоу в апреле 2025 года.

Как сообщает Boxing News 24, поединок между Деонтеем Уайлдером и Стивеном Шоу пройдет в апреле-2025 в Атланте (Джорджия).

Уайлден идет на серии из двух поражений, проиграв Шону Паркеру и Чжан Чжилей. Стивен Шоу − профессионал с рекордом 20-2, в последнем бою он нокаутировал Джейсона Бергмана с рекордом 27-21-2.

Малик Скотт: «Чжилей и Паркер – самые сложные соперники в карьере Уайлдера»

Малик Скотт: «Уайлдер – великий боксер, 2025 год будет большим для него»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Boxing News 24
тяжелый вес
logoДеонтей Уайлдер
logoбокс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Нганну − о бое с Уайлдером: «Я бы хотел этого, у нас у обоих будут шансы»
624 августа 2024, 11:51
Невеста Уайлдера добилась запретительного судебного приказа в отношении боксера (TMZ)
77 июня 2024, 07:45
Усик считает, что Уайлдеру нужно завершать карьеру: «С Деонтеем покончено»
56 июня 2024, 16:57
Рекомендуем
Главные новости
Махачев рассказал о встрече с Диазом до инцидента в Вегасе: «Я с ним встретился в отеле и он сказал: «Уважение-уважение»
152 минуты назад
Кормье не верит, что UFC заплатит Джонсу $30 млн за бой с Аспиналлом: «Попросить столько и получить 15-20 − победа для Джона»
5сегодня, 16:01
Махачев рассказал о разговоре с Уайтом после конфликта с Диазом: «Дана сказал: «От вас одни проблемы»
3сегодня, 15:09
Менеджер Скаредин опроверг информацию о сокращении призовых в PFL: «Эта схема действует давно, миллион получаешь только суммарно»
сегодня, 14:25
PFL отменил бонусы в миллион долларов за победу в сезоне: бойцам за чемпионство будут платить 500 тысяч долларов
сегодня, 13:58
Махачев рассказал о конфликте с Диазом на пресс-конференции UFC 311: «Он решил, что с нами был Хабиб, и показал средний палец»
9сегодня, 13:15
Мераб пообещал сломать Умара: «Покажу ему грузинскую борьбу и жестокость»
10сегодня, 11:32
Блахович − о желании Джонса драться с Перейрой: «Джон не сможет так контролировать Аспиналла, он немного боится Тома»
4сегодня, 10:56
Календарь боев в MMA и боксе в январе-2025
93сегодня, 09:58
Хасбик − о контракте с UFC: «Осталось 2-3 года. Если Уайт нормально пойдет, то продлим»
27сегодня, 09:49
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем