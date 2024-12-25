Малик Скотт: «Уайлдер – великий боксер, 2025 год будет большим для него»
Малик Скотт прокомментировал возвращение Деонтея Уайлдера.
«У него все хорошо. Он перенес несколько операций и восстанавливается. Он захочет продолжать биться, потому что бои у него в сердце, 2025 год будет большим для него. Деонтей – великий боксер», – сказал тренер Малик Скотт.
Деонтей Уайлдер провел последний бой в июне, проиграв Чжану Чжилею.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Stomping Ground
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