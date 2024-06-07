Невеста Уайлдера добилась запретительного судебного приказа в отношении боксера (TMZ)

Теги происшествия тяжелый вес Деонтей Уайлдер бокс Бокс/MMA/UFC

Невеста Деонтея Уайлдера добилась запретительного приказа в отношении боксера.

Телли Свифт обвинила Уайлдера в домашнем насилии. По словам Свифт, экс-чемпион мира неоднократно пытался задушить ее, плевал ей в лицо и словесно оскорблял.

Уайлдер обязан держаться на расстоянии не менее 90 метров от Свифт и их общей дочери. Приказ будет действовать до 25 июня, когда состоится следующее судебное заседание.

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4 комментария
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Ответ HK Traktor
Так ему в ММА надо с такими навыками.
Неоднократно пытался, но так и не смог. Нечего ему в ММА делать...
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Так ему в ММА надо с такими навыками.
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Вот читая такие истории, всегда интересно, что значит " По словам Свифт"? Если тут есть юристы, поясните, предполагают ли подобные процессы доказательства со стороны жертвы? В конце концов, "пытался задушить" и "плевал в лицо" могут быть частью процесса спаривания у определенных особей, чтож тогда, тебя в последствии за могут осудить? 🤔
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Ответ TR1
Неоднократно пытался, но так и не смог. Нечего ему в ММА делать...
Ну почему-же, тот же Порье построил очень даже успешную карьеру в мма
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