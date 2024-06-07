Невеста Уайлдера добилась запретительного судебного приказа в отношении боксера (TMZ)
Невеста Деонтея Уайлдера добилась запретительного приказа в отношении боксера.
Телли Свифт обвинила Уайлдера в домашнем насилии. По словам Свифт, экс-чемпион мира неоднократно пытался задушить ее, плевал ей в лицо и словесно оскорблял.
Уайлдер обязан держаться на расстоянии не менее 90 метров от Свифт и их общей дочери. Приказ будет действовать до 25 июня, когда состоится следующее судебное заседание.
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