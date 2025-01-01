Малик Скотт: «Чжилей и Паркер – самые сложные соперники в карьере Уайлдера»
Малик Скотт рассказал о причинах поражений Деонтея Уайлдера.
«Его последние два соперника – самые сложные соперники в карьере. Чжан – левша, большой и сильный. Паркер – боец выше среднего, Деонтей выиграл у него после длительного перерыва. После перерыва он дрался с лучшими в мире», – сказал тренер Уайлдера Малик Скотт.
Деонтей Уайлдер провел последний бой в июне-2024, проиграв Чжану Чжилею.
Малик Скотт: «Уайлдер – великий боксер, 2025 год будет большим для него»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing 24/7
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