Малик Скотт: «Чжилей и Паркер – самые сложные соперники в карьере Уайлдера»

Малик Скотт рассказал о причинах поражений Деонтея Уайлдера.

«Его последние два соперника – самые сложные соперники в карьере. Чжан – левша, большой и сильный. Паркер – боец ​​выше среднего, Деонтей выиграл у него после длительного перерыва. После перерыва он дрался с лучшими в мире», – сказал тренер Уайлдера Малик Скотт.

Деонтей Уайлдер провел последний бой в июне-2024, проиграв Чжану Чжилею.

Малик Скотт: «Уайлдер – великий боксер, 2025 год будет большим для него»