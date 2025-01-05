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Хавьер Мендес: «Считаю Махачева лучшим бойцом P4P, потому что у Джонса мало боев за последние четыре года»

Мендес объяснил, почему считает Махачева лучшим бойцом вне весовой категории.

«Я всегда говорю: «Сколько боев у Джона Джонса за последние четыре года? Скажите. Сколько?» Если бы вы назвали шесть или семь поединков, то хорошо. Но у него их только два.

Чтобы считаться лучшим бойцом вне весовой категории, нужно больше драться. Если бы Ислам делал то же самое, то я бы поставил Джона Джонса на первое место. Если бы он был активным, то это другой разговор, но он почти не дрался. Только по этой причине я ставлю Махачева на первую строчку.

Ислам всегда дерется против лучших. Александр Волкановски был сильнейшим в полулегком весе в мире и лидером P4P, но Махачев дрался с ним. Все его соперники очень жесткие.

Джонс дрался со Стипе Миочичем, которому уже 42 года. Трудно критиковать Джона, потому что он бился со всеми, но просто у него мало боев за последние четыре года», – заявил тренер Хавьер Мендес.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Hablemos MMA
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logoХавьер Мендес
logoИслам Махачев
logoДжон Джонс
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