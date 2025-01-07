Махачев − о сложности кавказских имен для американцев: «Баффер спрашивал меня, как сказать имя «Мовсар», а Кормье до сих пор не может назвать мою фамилию»
Ислам Махачев рассказал о разговоре с октагон-анонсером Брюсом Баффером.
«Я был на турнире UFC 310, и Брюс Баффер спрашивал меня: «Как правильно говорить имя Мовсара Евлоева? Как правильно произносить слово «Ингушетия?» Я ему сказал: «Ин-гу-ше-ти-я», а он сказал «Ингусети́я». Ди-Си до сих пор не знает, как произносится моя фамилия», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Махачев сообщил, что стал отцом в третий раз: «10 дней назад родился сын»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Деметриуса Джонсона
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