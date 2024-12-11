Ян Блахович проведет бой с Карлосом Ульбергом 22 марта

Ян Блахович возглавит турнир UFC Fight Night 255.

Турнир пройдет 22 марта в Лондоне. Соперником Блаховича станет 34-летний новозеландец Карлос Ульберг.

Последний бой Блахович провел в июле-2023, проиграв Алексу Перейре. У Ульберга серия из семи побед в UFC, последний бой он провел в ноябре-2024 года, победив Волкана Оздемира.

Блахович – о победе Перейры: «С самого начала этот бой напоминал судейский вердикт по моему последнему поединку – ####### шутка»