Ян Блахович проведет бой с Карлосом Ульбергом 22 марта
Ян Блахович возглавит турнир UFC Fight Night 255.
Турнир пройдет 22 марта в Лондоне. Соперником Блаховича станет 34-летний новозеландец Карлос Ульберг.
Последний бой Блахович провел в июле-2023, проиграв Алексу Перейре. У Ульберга серия из семи побед в UFC, последний бой он провел в ноябре-2024 года, победив Волкана Оздемира.
Блахович – о победе Перейры: «С самого начала этот бой напоминал судейский вердикт по моему последнему поединку – ####### шутка»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
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