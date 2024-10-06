Блахович – о победе Перейры: «С самого начала этот бой напоминал судейский вердикт по моему последнему поединку – ####### шутка»

Ян Блахович высмеял победу Алекса Перейры.

«При всем уважении, но с самого начала этот бой напоминал судейский вердикт по моему последнему поединку – ####### [гребанная] шутка», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Ян Блахович .

Напомним, Алекс Перейра нокаутировал Халила Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса.

Перейра так забил соперника, что президента UFC у клетки забрызгало кровью. Дальше – Анкалаев?

Уайт показал лицо Раунтри после боя с Перейрой: «Совершенно ####### жеребец»