Умар выложил фото с Хабибом: «У самурая есть только путь»

Умар Нурмагомедов выложил фото с тренировки с Хабибом.

«У самурая нет цели. Есть только путь», – подписал фото в соцсетях боец UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов , который 19 января подерется с Мерабом Двалишвили .

Умар пошутил над Хабибом: «Называйте меня просто «Орлом», а он – «Старый Орел»

Хабиб ответил Конору: «Он говорил, а мы сделали. Дела превыше слов»