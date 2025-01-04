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Умар выложил фото с Хабибом: «У самурая есть только путь»

Умар Нурмагомедов выложил фото с тренировки с Хабибом.

«У самурая нет цели. Есть только путь», – подписал фото в соцсетях боец UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов, который 19 января подерется с Мерабом Двалишвили.

Умар пошутил над Хабибом: «Называйте меня просто «Орлом», а он – «Старый Орел»

Хабиб ответил Конору: «Он говорил, а мы сделали. Дела превыше слов»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Умара Нурмагомедова
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UFC 311
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