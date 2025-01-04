Умар выложил фото с Хабибом: «У самурая есть только путь»
Умар Нурмагомедов выложил фото с тренировки с Хабибом.
«У самурая нет цели. Есть только путь», – подписал фото в соцсетях боец UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов, который 19 января подерется с Мерабом Двалишвили.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Умара Нурмагомедова
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