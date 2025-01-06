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Гаджиев – о поединке Двалишвили и Нурмагомедова: «В равном поединке пояс обычно остается у чемпиона»

Камил Гаджиев высказался о поединке Нурмагомедова и Двалишвили.

«Да, Умар – фаворит, так считает большинство. Но Мераб – это действующий чемпион, ребята. И пояс значит многое. Он придает человеку сил, уверенности, энергии. Более того, в равном поединке пояс обычно остается у чемпиона. Так что аргументов у Мераба хватает», — сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Напомним, Нурмагомедов и Двалишвили подерутся в ночь на 19 января на UFC 311.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Камила Гаджиева
logoUFC
logoMMA
UFC 311
logoУмар Нурмагомедов
logoКамил Гаджиев
logoМераб Двалишвили
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