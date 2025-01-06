  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Тренер Дудаковой: «Умар – фаворит поединка с Мерабом. Борьба у Двалишвили, может быть, чуть лучше. А в стойке и грэпплинге Нурмагомедов сильнее»
1

Тренер Дудаковой: «Умар – фаворит поединка с Мерабом. Борьба у Двалишвили, может быть, чуть лучше. А в стойке и грэпплинге Нурмагомедов сильнее»

Тренер Виктории Дудаковой считает Нурмагомедова фаворитом поединка с Двалишвили.

«Ислам – фаворит, примерно 60 на 40. Они дрались пять лет назад, но тогда Махачев болел, о чем многие говорят. Здесь, в Вегасе, многие специалисты, которые знают Ислама, сомневаются в этом поединке. Но Махачев все равно фаворит.

В бою Умара и Мераба фаворитом будет Нурмагомедов. Борьба у Двалишвили, может быть, чуть лучше, но не факт. А в стойке и грэпплинге Умар сильнее. Нурмагомедов – фаворит, но не все бывает так, как изначально есть на бумаге. Я не участвовал в тренировочном процессе, тяжело судить. Все все умеют, а от лаки-панча никто не застрахован», – сказал тренер Гасанали Гасаналиев.

Напомним, бои Махачев – Царукян и Двалишвили – Нурмагомедов пройдут на UFC 311. Турнир состоится в ночь на 19 января.

Возвращение Махачева, Умар против Мераба – сразу два титульника в UFC для российских бойцов

Мераб объяснил, что понимает под неуважением Умара к нему и Грузии: Нурмагомедов назвал его фейковым чемпионом и упомянул грузинскую пословицу

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Чемпионат»
logoUFC
logoMMA
logoУмар Нурмагомедов
logoИслам Махачев
logoМераб Двалишвили
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Гаджиев – о бое Двалишвили и Нурмагомедова: «В равном поединке пояс обычно остается у чемпиона»
1сегодня, 10:58
Гилберт Бернс: «Думаю, что Махачев и Умар будут с поясами после UFC 311»
3сегодня, 06:44
О’Мэлли – о планах в UFC: «Титульный бой. Жду победителя поединка Умара и Мераба»
13вчера, 07:32
Рекомендуем
Главные новости
Ковингтон хочет подраться со Стриклендом в среднем весе: «У него весьма ограниченный арсенал. Это просто кикбоксер с неплохим кардио»
3сегодня, 15:44
Чемпион Гран-при PFL Рабаданов: «Махачев финиширует Царукяна в третьем или четвертом раунде. Преимущество Ислама будет ощутимее, чем в первом бою»
4сегодня, 14:06
Хирн – о Тиме Цзю: «Полагаю, он чересчур поверил в хайп вокруг себя. Почувствовал себя непобедимым»
сегодня, 13:09
Экс-чемпион ACA Борисов: «Нурмагомедов разнесет Хьюза. Усману нужно попробовать силы в UFC»
сегодня, 12:20
Гаджиев – о бое Двалишвили и Нурмагомедова: «В равном поединке пояс обычно остается у чемпиона»
1сегодня, 10:58
Дюбуа – о реванше Фьюри и Усика: «Смотрел и думал, что сильнее обоих»
8сегодня, 10:19
Пол Хьюз: «Мне важнее побить Усмана, чем получить пояс»
1сегодня, 10:02
Биспинг – о конфликте Перейры и Хилла в зале: «Согласен с Джамалом. Спарринг в зале мог привести к травме»
5сегодня, 09:43
Тренер О’Мэлли: «Мераб – зверь. У него потрясающее кардио. Он идет вперед, как сумасшедший»
3сегодня, 07:54
Ковингтон – о Царукяне: «Верю в Армана. В нем много мощи, которая поможет нокаутировать Ислама»
4сегодня, 07:39
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем