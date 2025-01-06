Тренер Дудаковой: «Умар – фаворит поединка с Мерабом. Борьба у Двалишвили, может быть, чуть лучше. А в стойке и грэпплинге Нурмагомедов сильнее»

Тренер Виктории Дудаковой считает Нурмагомедова фаворитом поединка с Двалишвили.

«Ислам – фаворит, примерно 60 на 40. Они дрались пять лет назад, но тогда Махачев болел, о чем многие говорят. Здесь, в Вегасе, многие специалисты, которые знают Ислама, сомневаются в этом поединке. Но Махачев все равно фаворит.

В бою Умара и Мераба фаворитом будет Нурмагомедов . Борьба у Двалишвили , может быть, чуть лучше, но не факт. А в стойке и грэпплинге Умар сильнее. Нурмагомедов – фаворит, но не все бывает так, как изначально есть на бумаге. Я не участвовал в тренировочном процессе, тяжело судить. Все все умеют, а от лаки-панча никто не застрахован», – сказал тренер Гасанали Гасаналиев.

Напомним, бои Махачев – Царукян и Двалишвили – Нурмагомедов пройдут на UFC 311. Турнир состоится в ночь на 19 января.

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