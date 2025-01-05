О’Мэлли – о планах в UFC: «Титульный бой. Жду победителя поединка Умара и Мераба»

Шон О’Мэлли рассчитывает подраться с Умаром Нурмагомедовым или Мерабом Двалишвили.

«В идеале: Мераб побеждает Умара, а я получаю реванш. Но если Нурмагомедов выиграет, то подерусь с ним.

Это то, что я хочу дальше – титульный бой», – заявил экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли .

Напомним, Двалишвили и Нурмагомедов подерутся на UFC 311 в ночь на 19 января.

Мераб планирует подраться трижды к апрелю-2025: «Ян будет готов биться в марте, а О’Мэлли вернется еще через месяц»

Мераб объяснил, что понимает под неуважением Умара к нему и Грузии: Нурмагомедов назвал его фейковым чемпионом и упомянул грузинскую пословицу