О’Мэлли – о планах в UFC: «Титульный бой. Жду победителя поединка Умара и Мераба»
Шон О’Мэлли рассчитывает подраться с Умаром Нурмагомедовым или Мерабом Двалишвили.
«В идеале: Мераб побеждает Умара, а я получаю реванш. Но если Нурмагомедов выиграет, то подерусь с ним.
Это то, что я хочу дальше – титульный бой», – заявил экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.
Напомним, Двалишвили и Нурмагомедов подерутся на UFC 311 в ночь на 19 января.
Мераб планирует подраться трижды к апрелю-2025: «Ян будет готов биться в марте, а О’Мэлли вернется еще через месяц»
Мераб объяснил, что понимает под неуважением Умара к нему и Грузии: Нурмагомедов назвал его фейковым чемпионом и упомянул грузинскую пословицу
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал RIZIN FIGHTING FEDERATION
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