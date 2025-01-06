Гилберт Бернс: «Думаю, что Махачев и Умар остануться с поясами после UFC 311»

Гилберт Бернс считает, что Умар Нурмагомедов и Ислам Махачев победят на UFC 311.

«Кто победит на первом титульном турнире года?

Я думаю, что у Армана есть шанс, но победит Ислам. И Умар тоже выиграет!» – написал в соцсетях боец UFC Гилберт Бернс .

Напомним, на UFC 311 пройдут два титульных боя: Махачев – Царукян и Нурмагомедов – Двалишвили .

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