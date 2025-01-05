Усман Нурмагомедов сфотографировался с оружием накануне боя с Хьюзом: «До скорой встречи, мальчик»
Усман Нурмагомедов выложил фото с оружием в соцсетях.
«До скорой встречи, мальчик», – написал в соцсетях боец Bellator Усман Нурмагомедов.
Напомним, 25 января Усман подерется в Дубае с ирландцем Полом Хьюзом.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Усмана Нурмагомедова
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