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Усман Нурмагомедов сфотографировался с оружием накануне боя с Хьюзом: «До скорой встречи, мальчик»

Усман Нурмагомедов выложил фото с оружием в соцсетях.

«До скорой встречи, мальчик», – написал в соцсетях боец Bellator Усман Нурмагомедов.

Напомним, 25 января Усман подерется в Дубае с ирландцем Полом Хьюзом.

Хьюз – Усману Нурмагомедову: «Дагестан – №1 в употреблении допинга»

Хьюз – о бое с Нурмагомедовым: «Я затащу Усмана в пятираундовый ад. Или нокаутирую»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Усмана Нурмагомедова
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Пол Хьюз
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