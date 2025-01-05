Алджамейн Стерлинг: «Мераб победит, а я больше никогда не буду в легчайшем весе»
Алджамейн Стерлинг заявил, что не вернется в легчайший дивизион.
«Вернусь ли я в легчайший вес, если Двалишвили проиграет?
Две вещи: Мераб победит, а я больше никогда не буду в легчайшем весе», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.
Напомним, Двалишвили подерется в ночь на 19 января с Умаром Нурмагомедовым.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алджамейна Стерлинга
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