Алджамейн Стерлинг: «Мераб победит, а я больше никогда не буду в легчайшем весе»

Алджамейн Стерлинг заявил, что не вернется в легчайший дивизион.

«Вернусь ли я в легчайший вес, если Двалишвили проиграет?

Две вещи: Мераб победит, а я больше никогда не буду в легчайшем весе», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг .

Напомним, Двалишвили подерется в ночь на 19 января с Умаром Нурмагомедовым .

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