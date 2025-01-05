Белал – о тренировках с командой Хабиба: «Счастлив учиться у лучших»
Белал Мухаммад выложил кадры совместных тренировок с командой Хабиба.
«Счастлив учиться у лучших. Две недели до победы. Иншаллах», – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад.
Мухаммад потренировался с Хиллом: «Две недели до победы моего бро Джамала»
Белал Мухаммад тренируется с Исламом Махачевым и Умаром Нурмагомедовым
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Белала Мухамада
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем