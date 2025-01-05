Белал – о тренировках с командой Хабиба: «Счастлив учиться у лучших»

Белал Мухаммад выложил кадры совместных тренировок с командой Хабиба.

«Счастлив учиться у лучших. Две недели до победы. Иншаллах», – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад .

Мухаммад потренировался с Хиллом: «Две недели до победы моего бро Джамала»

Белал Мухаммад тренируется с Исламом Махачевым и Умаром Нурмагомедовым