Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз провели первый стердаун перед титульным боем

В Дубае состоялся первый стердаун перед титульным боем в легком весе в Bellator между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом.

Поединок пройдет 25 января. В сентябре-2024 Нурмагомедов единогласным решением судей победил Александра Шаблия и защитил титул.

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