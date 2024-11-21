Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз провели первый стердаун перед титульным боем
В Дубае состоялся первый стердаун перед титульным боем в легком весе в Bellator между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом.
Поединок пройдет 25 января. В сентябре-2024 Нурмагомедов единогласным решением судей победил Александра Шаблия и защитил титул.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Bellator
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