Хьюз – о бое с Нурмагомедовым: «Я затащу Усмана в пятираундовый ад. Или нокаутирую»
Пол Хьюз не сомневается, что победит Усмана Нурмагомедова.
«Если придется, я затащу его в ад. Я уверен, что смогу нокаутировать его. Вижу хорошие шансы и знаю, что могу вырубить Усмана, но могу и устроить пятираундовый ад», – сказал боец в легком весе в Bellator Пол Хьюз.
Поединок пройдет 25 января. В сентябре-2024 Усман Нурмагомедов единогласным решением судей победил Александра Шаблия и защитил титул.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
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