Официально: Усман Нурмагомедов подерется с Полом Хьюзом 25 января
Усман Нурмагомедов подерется с Полом Хьюзом 25 января.
25 января в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир чемпионской серии Bellator, в главном бою которого пройдет титульник в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом.
Нурмагомедов − непобежденный легковес, победивший в последнем бою Александра Шаблия. Хьюз в последнем бою победил Эй Джея Макки.
Мендес назвал Усмана Нурмагомедова самым талантливым подопечным: «У него есть все качества»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Bellator MMA
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости