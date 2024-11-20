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Официально: Усман Нурмагомедов подерется с Полом Хьюзом 25 января

Усман Нурмагомедов подерется с Полом Хьюзом 25 января.

25 января в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир чемпионской серии Bellator, в главном бою которого пройдет титульник в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом.

Нурмагомедов − непобежденный легковес, победивший в последнем бою Александра Шаблия. Хьюз в последнем бою победил Эй Джея Макки.

Мендес назвал Усмана Нурмагомедова самым талантливым подопечным: «У него есть все качества»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Bellator MMA
logoBellator
logoУсман Нурмагомедов
легкий вес (MMA)
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