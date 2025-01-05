Конор – в соцсетях: «$250 млн, я иду 🇮🇳»
Конор Макгрегор вновь намекнул, что подерется с Логаном Полом в Индии.
«$250 млн, я иду 🇮🇳», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор, выложив фото Логана Пола.
Ранее появилась информации о возможном выставочном боксерском поединке Макгрегора и Пола в Мумбаи (Индия).
Конор и Логан Пол подерутся в Индии, суммарный гонорар – $500 млн. Это не шутка?
Конор отреагировал на сообщение о его довоговоренности по поединку с Логаном Полом: «❤️🇮🇳»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
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