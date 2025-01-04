Фергюсон обратился к Хабибу: «Заткнись, жирдяй. Только чемпионское дерьмо»

Тони Фергюсон обратился к Хабибу Нурмагомедову.

«Заткнись, жирдяй. Ты все еще моя сучка, у тебя всего два профессиональных боя до прихода в UFC .

Легко болтать, когда ты не дерешься. Однажды трус – трус навсегда. Чемп, только чемпионское дерьмо. 29-1», – прокомментировал слова Хабиба Нурмагомедова о дагестанских и ирландских бойцах ММА Тони Фергюсон .

Хабиб Нурмагомедов: «Дагестанцы доминируют в любительском ММА. Здесь нет даже близкого сравнения не то, что с ирландцами, а со всем миром»

Конор после слов Хабиба об ирландских ММА: «Ничтожества с дерьмовой креативностью»