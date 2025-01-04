Фергюсон обратился к Хабибу: «Заткнись, жирдяй. Только чемпионское дерьмо»
Тони Фергюсон обратился к Хабибу Нурмагомедову.
«Заткнись, жирдяй. Ты все еще моя сучка, у тебя всего два профессиональных боя до прихода в UFC.
Легко болтать, когда ты не дерешься. Однажды трус – трус навсегда. Чемп, только чемпионское дерьмо. 29-1», – прокомментировал слова Хабиба Нурмагомедова о дагестанских и ирландских бойцах ММА Тони Фергюсон.
Хабиб Нурмагомедов: «Дагестанцы доминируют в любительском ММА. Здесь нет даже близкого сравнения не то, что с ирландцами, а со всем миром»
Конор после слов Хабиба об ирландских ММА: «Ничтожества с дерьмовой креативностью»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Тони Фергюсона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем